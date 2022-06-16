Однако риски будут сохраняться до того момента, когда Украина получит надлежащее оружие. Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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О каком оружии идет речь
Коваленко отмечает, что сейчас мы нуждаемся в международной поддержке в виде дальнобойного высокоточного оружия. После того как Украина его получит, ситуация на фронте в корне изменится – в нашу пользу.
Ситуация на фронте изменится, и все мы увидим, как именно,
– уверяет спикер.
Какова ситуация в Бахмуте
- По состоянию на 27 мая Бахмутское направление было одним из самых горячих точек на фронте. Российские военные прилагали максимум усилий, чтобы усложнить работу ВСУ. Они хотели сделать невозможным логистику, а также отрезать находящиеся в этом направлении подразделения от основных сил украинского войска.
- На прошлой неделе под вражеский огонь попала школа в Бахмуте. Российские войска били из артиллерии. Ранения получили два человека.
- 13 июня россияне в очередной раз обстреляли город. Раненые люди не могли самостоятельно выбраться из поврежденных домов. На месте работали спасатели.
- В Бахмуте не обошлось без предателей. Так, правоохранители задержали 18-летнюю девушку, сотрудничавшую с оккупантами. Она неоднократно передавала врагу координаты дислокации боевой техники ВСУ, наших героев и их позиций. Единственное, что ждет коллаборантку в ближайшем будущем, это заключение.
- 15 июня войска государства-агрессорки приостановили наступление на Бахмутском направлении. ВСУ отбили атаку врага, поэтому последний понес потери и отошел.
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