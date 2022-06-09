По Бахмуту русские войска били из артиллерии. Повреждения получила одна из школ города.

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После артобстрела начался пожар

После артиллерийских обстрелов школа загорелась. На место сразу отправились сотрудники ГСЧС. С огнем сражались 7 спасателей и 1 единица техники.

Ранения получили двое местных – мужчина и женщина, раненых экстренно доставили в больницу.

Вот так выглядит школа в Бахмуте после обстрела / Фото ГСЧС

Какая ситуация на Бахмутском направлении

В Генштабе ВСУ рассказали, что в этом направлении противник обстреливал позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне ведут штурм у Роты, Николаевки и Камышевахи.

Напряженным остается и Славянское направление. Здесь захватчики активно готовятся к наступлению на Славянск и Барвенково. Российские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру возле Дибровного, Камышевахи и Курульки. Также кафиры наступают возле Богородичного и Довгенького. Там продолжаются бои.

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Накануне враги били по Донетчине со всего возможного вооружения

Отметим, что накануне российские военные били по населенным пунктам Донбасса из всего, чего могли. Они использовали минометы, артиллерию, "Грады". В результате преступных действий врага ранения получили 5 человек. Только за сутки россияне повредили в Донецкой области 35 объектов.

Самая трудная ситуация на Востоке Украины

В областном центре Луганщины – Северодонецке, артиллерийские обстрелы почти не прекращаются. Внутри населенного пункта постоянно продолжаются уличные бои.

Также россияне вели огонь по заводу "Азот" в Северодонецке. Пострадал цех по производству аммиака. По словам главы Луганской ОВА, так враг ищет слабые места в украинской обороне города.

В результате вражеских обстрелов Лисичанска погибла женщина. Ее дочь получила ранение.

Украинские военные нанесли значительные потери россиянам возле Екатериновки, что на Луганщине. Враг был вынужден отойти.

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