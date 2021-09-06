"Для чего пускать в Украину биомусор": в сети возмутились из-за концерта российской Инстасамки

В столичном клубе 5 сентября выступила возмутительная российская рэперша и блогерша Инстасамка. Предсказуемо, что концерт не обошелся без скандалов.

Инстасамка выгнала с концерта зрителя

Украинцы возмутились из-за того, что певица во время концерта выгнала из зала парня. Все потому, что ей не понравился его внешний вид.

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У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно вывести на**й? Ты, в панамке белой у*бищной, убирайся на**й отсюда. Уходи или сам, или тебя за шкирку на**й отсюда выкинут,

– заявила российская рэперша.

Остальные присутствующие за парня не вступились. Наоборот они поддержали блогершу и начали скандировать "На**й". После того юноша, который заплатил деньги за билет, ушел. В ответ хамовитая Инстасамка радостно заявила: "Минус один. Продолжаем".

Смотрите видео со скандального концерта Инстасамки:

Украинцы возмутились концертом россиянки

Такой поступок певицы вызвал реакцию украинцев в соцсети. Они возмутились, что скандальную россиянку вообще впустили в Украину и назвали ее культуру "московской".

"Для чего мы пускаем в Украине биомусор? На**уй из Украины надо подобный мусор. Пусть оно там кваситься на своих болотах".

"Это просто дно. Чудовище, которое думает, что оно певица".

"Как с таким жить? Да не пускать этих незрелых".

"Приехала какая-то с*ка из страны, с которой у нас конфликт. Ей разрешили выступать, а она выгоняет с позором парня, нашего украинского. Человек просто пришел посмотреть, он ничего не делал. Она просто сказала, что он ей не нравится и выгнала на**й, а все это стадо, наше украинское, начало кричать: "на**й, на**й". Это разве нормально? Украинцы, должны были б поддержать парня, а ей сказать, чтобы шла на**й. Езжай на**й в свою страну, ты мразь".