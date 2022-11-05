Зачем Путину эскалация: Мусиенко рассказал о главной ошибке диктаторов

Владимир Путин ищет пути к эскалации. Она ему нужна для того, чтобы подталкивать и запугивать Запад, чтобы он садился за стол переговоров с российским диктатором.

Об этом во время стрима на ютубе 24 канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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По его словам, это стратегия Путина – он экспортирует хаос, войну, агрессию, потому что у него нет иных аргументов.

Была газовая тематика – сейчас от этой газовой иглы Европа отказывается. Теперь война. Он под предлогом войны против Украины, угроз Европе и миру хочет переговоров. Такая у него логика,

– объяснил Мусиенко.

Он добавил, что поэтому иногда над территорией Беларуси или Калининграда летают МИГ-31К, который может иметь ракеты "Кинжал".

Эксперт добавил, что также мы видим, какова ситуация в Молдове, где пытаются устроить пророссийский переворот и свергнуть законно избранную власть. При этом Путину не хватает для этого ресурсов, хотя он к этому стремится.

Смотрите стрим с Александром Мусиенко на ютубе 24 канала:

Почему Путин хочет продолжать войну

Александр Мусиенко рассказал, что ошибка многих диктаторов, самоуверенных и высокомерных людей, – это "горе от ума" из-за годов правления. Они ошибаются, что они могут начать войну и ее контролировать.

Этот контролируемый хаос – так не бывает. Довольно часто все выходит из-под контроля – войну легче начать, чем завершить,

– отметил эксперт.

"Сейчас у него (Путина – 24 канал) ловушка – с одной стороны он понимает, что не может удерживать оккупированные территории. Уже и мобилизация проводится, а на фронте очень тяжело. С другой стороны он создал вокруг себя такое окружение и наделал столько ошибок, что это окружение может его съесть в политическом смысле", – проанализировал Мусиенко.

Он добавил, что оцепление может также осуществить отброс Путина от власти. Ведь видят, что он слаб, поэтому зачем так нужен. Такое положение вещей не может устраивать всех, кто из Путина. Они могут объединиться под предлогом того, что видят ситуацию по-другому.

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