Демонстрация для Трампа: переговорами в Стамбуле россияне хотят достичь только одного

Два дня подряд украинская делегация находится в Турции –на переговорах о приостановлении огня. Путин направил в Стамбул делегацию не самого высокого уровня. 16 мая стартовали переговоры между Украиной и Россией, впрочем, вероятно, прорыва в урегулировании конфликта не будет.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала отметил, что цель Владимира Путина – вовсе не достижение прекращения огня. Его задача – затянуть время.

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Кремль отправил провокаторов на переговоры

"Это, конечно, демонстрация не Украине и не европейцам, а Соединенным Штатам – во главе с Дональдом Трампом. Мол, он обеими руками за мир, за прекращение огня, за урегулирование этой убийственной войны, которую они ведут против Украины", – сказал Максим Джигун.

Он добавил, что украинцы это прекрасно понимают. Более того – именно сейчас украинская делегация, которая ведет диалог с российской стороной, осознает это еще глубже. Все это – спектакль, организованный Россией, чтобы произвести впечатление на Трампа.

Трампу важно, чтобы происходило побольше "движений", где он может показать свое влияние. Якобы он позволил встретиться двум странам, которые не контактировали с 2022 года. И думает, что это что-то изменит. Но ничего не изменится,

– подчеркнул Джигун.

Политолог убежден, что после завершения переговоров стороны объявят, что не смогли достичь прогресса. И это неудивительно – с российской стороны на переговорах присутствуют провокаторы. Их задача – вывести украинскую делегацию из равновесия и навязать неприемлемые для Украины условия.

Важно! Украинский дипломатический источник сообщает: требования России существенно выходят за пределы предыдущих договоренностей. По данным СМИ, Москва, вероятно, требует вывода украинских войск с ее территории как условие прекращения огня.

Пока же в Турции продолжаются переговоры о прекращении огня, в Украине звучат новые воздушные тревоги. Это – еще одно свидетельство того, что несмотря на все заявления со стороны США и обещания Кремля, никакого реального прогресса в урегулировании конфликта нет.