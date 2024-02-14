Расчет очень коварный: зачем врагу нужна пауза на фронте
По данным Reuters, Владимир Путин посылал сигналы США, что он якобы готов "рассмотреть вопрос о прекращении огня" в Украине. Но врагу нужна пауза в любом случае, если говорить о том, что Россия будет продолжать свое наступление.
Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что все из-за того, что враг несет очень большие потери. Он отметил, что сейчас оккупанты активно штурмуют Авдеевку, поэтому тратят свои резервы. К слову, Путин якобы предлагал "заморозить конфликт на нынешнем уровне" и не хотел отказываться от украинской территории, которую временно оккупировал.
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"Представьте себе, если мы говорим о планах "захватить всю Донецкую область" или планы вообще амбициозные – "захватить всю Украину по Днепру", на что намекал всегда Путин. То, конечно, что для таких целей нужно восстанавливать способности и возможности", – отметил Мусиенко.
"Неплохой сценарий" для врага
Военный эксперт добавил, что для России довольно "неплохим сценарием" было бы, чтобы её наступление на Востоке закончилось как минимум "захватом" Авдеевки, Купянска и Часового Яра. Впоследствии россияне хотели бы взять определенную паузу, чтобы доукомплектовать и перегруппировать свои подразделения с прицелом на минимум осень – зиму. Все, чтобы иметь возможность наступать хотя бы на каких-то направлениях.
Конечно, что определенная пауза нужна. В России этот сценарий российское командование рассматривает так, что, в принципе, если они сейчас "получат" определенные территориальные "приобретения", можно будет некоторое время подождать,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Россияне считают, что у Украины якобы "не будет сил" сделать мощное наступление, чтобы вытеснить российские войска. А оккупанты якобы могут подождать, пока будут восстанавливать свой потенциал. Однако враг хочет подстраховаться, поэтому хочет обеспечить этот сценарий "перемирием".
Россия якобы хочет "перемирия"
- Reuters написало, что президент России якобы посылал сигналы США о готовности "рассмотреть прекращение огня" в Украине как публично, так и частным образом – через посредников. Однако в Соединенных Штатах Америки отказались принимать решение об Украине без её представителей.
- В Bloomberg в конце января обнародовали материал без авторства. В нем говорилось о том, что глава Кремля якобы посылает Западу "сигналы" насчёт Украины. Мол, Путин якобы "зондирует почву". Все, чтобы узнать о том, готовы ли США относительно "прекращения войны". К слову, подобную информацию западные СМИ писали уже неоднократно.
- В Институте изучения войны отметили, что Москва не изменила свои цели. Кремль и в дальнейшем хочет контролировать Украину и ослабить НАТО. Аналитики убеждены, что любое "прекращение огня" пойдет на пользу России. Так у россиян будет время на восстановление и перегруппировку для будущего наступления на территории Украины.