Расчет очень коварный: зачем врагу нужна пауза на фронте

По данным Reuters, Владимир Путин посылал сигналы США, что он якобы готов "рассмотреть вопрос о прекращении огня" в Украине. Но врагу нужна пауза в любом случае, если говорить о том, что Россия будет продолжать свое наступление.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что все из-за того, что враг несет очень большие потери. Он отметил, что сейчас оккупанты активно штурмуют Авдеевку, поэтому тратят свои резервы. К слову, Путин якобы предлагал "заморозить конфликт на нынешнем уровне" и не хотел отказываться от украинской территории, которую временно оккупировал.

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"Представьте себе, если мы говорим о планах "захватить всю Донецкую область" или планы вообще амбициозные – "захватить всю Украину по Днепру", на что намекал всегда Путин. То, конечно, что для таких целей нужно восстанавливать способности и возможности", – отметил Мусиенко.

"Неплохой сценарий" для врага

Военный эксперт добавил, что для России довольно "неплохим сценарием" было бы, чтобы её наступление на Востоке закончилось как минимум "захватом" Авдеевки, Купянска и Часового Яра. Впоследствии россияне хотели бы взять определенную паузу, чтобы доукомплектовать и перегруппировать свои подразделения с прицелом на минимум осень – зиму. Все, чтобы иметь возможность наступать хотя бы на каких-то направлениях.

Конечно, что определенная пауза нужна. В России этот сценарий российское командование рассматривает так, что, в принципе, если они сейчас "получат" определенные территориальные "приобретения", можно будет некоторое время подождать,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Россияне считают, что у Украины якобы "не будет сил" сделать мощное наступление, чтобы вытеснить российские войска. А оккупанты якобы могут подождать, пока будут восстанавливать свой потенциал. Однако враг хочет подстраховаться, поэтому хочет обеспечить этот сценарий "перемирием".

Россия якобы хочет "перемирия"