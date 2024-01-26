Для чего россиянам история с Ил-76

Итак, что мы знаем о самолете Ил-76. Во-первых, россияне в любом случае виноваты. Потому что они начали войну и любая трагедия на их совести.

О чем говорит история с Ил-76

Во-вторых, Генштаб фактически подтвердил, что это ВСУ сбили самолет, что вполне естественно. Военный самолет возле линии фронта возле военного аэродрома – абсолютно логичная и легитимная цель.

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В-третьих, ГУР подтвердило, что обмен планировался. Но в разведке сказали еще кое-что очень важное – обычно, когда россияне перевозили пленных самолетами, они согласовывали с украинской стороной маршрут. То есть в рамках подготовки обмена говорили нам, что "вот в этом самолете летят пленные, поэтому не сбивайте его если что". Но на этот раз россияне ничего не сказали.

О чем это может говорить? Есть несколько вариантов

Первый: обмен готовился без привлечения авиации. Россияне придумали эту историю после сбивания самолета, чтобы перекрыть очередной позор с собственной авиацией. Об этом, например, говорит сделанный на коленках список пленных от россиян, в котором есть много фамилий людей, что уже были обменяны. То есть россияне решили превратить собственный позор на свое информационное оружие.

Второй: россияне готовили провокацию и специально не указали на необходимости обеспечить безопасность самолета. При этом они либо специально слили маршрут самолета через своих агентов, чтобы быть уверенными, что ВСУ его собьют, либо благодаря работе своей разведки знали, что ВСУ готовят очередную акцию "сбросов" для российской военной авиации. На этот сценарий указывает скорость и синхронность, с которой российская сторона начала работать в информационном поле сразу после падения самолета. Обычно у них это отнимает гораздо больше времени.

Мы, наверное, никогда не узнаем, что произошло

Если это российская провокация, то зачем она им была нужна? Скорее всего комбинированный эффект. Они пытаются расшатать ситуацию внутри Украины, и их пропаганда очень активно работает. Они видят, что тема пленных очень чувствительна для украинского общества, поэтому решили бить в эту болевую точку.

Заметьте Время бить тревогу?

Также, учитывая их внешне информационную активность, возможно, эта акция была направлена на то, чтобы сдержать передачу Украине новых средств ПВО, появление которых очень дорого стоит российской армии. Такая себе операция мести за сбитый А-50 над Азовским морем.

Какой вывод? Мы, наверное, никогда не узнаем, что именно произошло. Война наполнена трагедиями. Чтобы это не было мы должны знать, что виноваты россияне. И точно не делать того, к чему российская пропаганда пытается нас подтолкнуть. Нам надо сохранять единство и знать, кто наш враг. Коварный. Беспринципный. Жестокий и сильный враг.