Для Херсона и области сформируют единый гуманитарный конвой
Источник:Херсонская ОГА
Херсонской области будет оказана гуманитарная помощь. Для этого сформируют единый зеленый коридор.
Соответствующее решение было одобрено во время видеоконференции президента Владимира Зеленского и главы ХОГА Геннадия Лагуты и мэра Херсона. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.
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Первые результаты получим уже скоро. В частности, будет сформирован единый гуманитарный конвой помощи для Херсона и области,
– говорится в сообщении.
"Сейчас областные власти вместе с председателями РГА и ТГ формируют список всех необходимых вещей. Не допустим гуманитарного кризиса на Херсонщине!", – добавили в ХОГА.
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