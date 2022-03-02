Для Херсона и области сформируют единый гуманитарный конвой

Херсонской области будет оказана гуманитарная помощь. Для этого сформируют единый зеленый коридор.

Соответствующее решение было одобрено во время видеоконференции президента Владимира Зеленского и главы ХОГА Геннадия Лагуты и мэра Херсона. Об этом сообщили в Херсонской облгосадминистрации.

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Первые результаты получим уже скоро. В частности, будет сформирован единый гуманитарный конвой помощи для Херсона и области,

– говорится в сообщении.

"Сейчас областные власти вместе с председателями РГА и ТГ формируют список всех необходимых вещей. Не допустим гуманитарного кризиса на Херсонщине!", – добавили в ХОГА.

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