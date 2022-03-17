Для эвакуированных мариупольцев создали временные пункты помощи, – Верещук

Мариупольцы пытаются спастись из города, оккупанты продолжают цинично и безжалостно обстреливать. Для эвакуированных мирных жителей организовали временные пункты помощи.

Из 9 запланированных гуманитарных коридоров 17 марта работали 8. Об этом во время брифинга рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

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Для эвакуированных мариупольцев создали пункты помощи

Верещук отметила, что из Мариуполя 17 марта выехали почти 800 частных автомобилей. Также мирные жители выходят из города пешком.

По состоянию на сейчас в город Запорожье сегодня уже поехали более 2 тысяч человек, но поток не прекращается. Вместе с тем для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске. Также завтра такие пункты начнут действовать и в городе Мангуш,

– добавила министр.

По ее словам, всех людей, которые идут пешком, будут возить из Мангуша в Бердянск.

"К сожалению, колонна автобусов с бензовозом, которая сегодня была отправлена из Запорожья в Бердянск, была остановлена на российском блокпосте в поселке Васильевка. Она продолжит движение по маршруту только завтра утром", – отметила Верещук.

Кроме этого, завтра утром из Запорожья поедут по маршруту еще 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев в Бердянск.

Смотрите обращение Верещук за 17 марта:

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