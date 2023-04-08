Об этом 24 Каналу рассказал Майкл Наки – российский оппозиционный журналист. По его словам, для Китая и для Запада важно, чтобы Россия придерживалась своих обязательств, в частности, не развязывала войны.

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Войны не выгодны

В современном мире ключевым фактором партнерства является предсказуемость. Потому что непредсказуемость – это дестабилизационный фактор, считает Майкл Наки. Он объяснил, что Китай готовился к вторжению в Тайвань, не ожидая серьезного ответа от Запада, потому что он в известном смысле был демилитаризованным.

Но НАТО начало перевооружаться после начала российской агрессии.

Началась новая погоня вооружений. И сейчас НАТО будет гораздо более сильным Альянсом. Таким образом Россия подложила Китаю крупную свинью,

– отметил Майкл Наки.

Он добавил, что на самом деле для Пекина не столь важно, будет ли Россия сильной или слабой. Важно, чтобы она, по меньшей мере, не начинала войны, потому что они не выгодны в современном мире.

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Цельность или разделенность России не играет роли

Раньше войны могли приносить выгоду тем или иным ее участникам. Но сейчас намного выросла ценность человеческой жизни, и, кроме того, многие логистические цепочки и связи стран друг с другом выросли тоже. Когда все это подрывается, общая мировая экономическая модель снижается.

"Поэтому тот, кто развязывает войны, является ненадежным партнером и становится токсичным игроком, от которого все удаляются. Потому что его предсказуемость сильно падает", – объяснил журналист.

Поэтому сейчас как для Китая, так и для других стран в мире меньше важно то, останется ли Россия федерацией, или разделится на несколько автономных стран. Главное, чтобы Россия выполняла те обязательства, которые берёт на себя в пределах тех или иных договоров.

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