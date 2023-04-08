Про це 24 Каналу розповів Майкл Накі – російський опозиційний журналіст. За його словами, для Китаю і для Заходу важливо, щоб Росія дотримувалась своїх зобов'язань, зокрема не розв'язувала війн.

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Війни не вигідні

У сучасному світі ключовим фактором партнерства є передбачуваність. Тому що непередбачуваність – це дестабілізаційний фактор, вважає Майкл Накі. Він пояснив, що Китай готувався до вторгнення в Тайвань, не очікуючи серйозної відповіді від Заходу, бо він у певному сенсі був демілітаризованим.

Але НАТО почало переозброюватись після початку російської агресії.

Почалась нова гонитва озброєнь. І зараз НАТО буде набагато сильнішим Альянсом. Таким чином Росія підклала Китаю велику свиню,

– зазначив Майкл Накі.

Він додав, що насправді для Пекіну не так важливо, чи буде Росія сильною, чи слабкою. Важливо, щоб вона щонайменше не розпочинала війни, бо вони не вигідні в сучасному світі.

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Цілісність чи розділеність Росії не відіграє ролі

Раніше війни могли приносити вигоду тим чи іншим її учасникам. Але зараз набагато виросла цінність людського життя, і, крім того, багато логістичних ланцюжків і зв'язків країн один з одними зросли теж. Коли все це підривається, спільна світова економічна модель знижується.

"Тому той, хто розв'язує війни є ненадійним партнером і стає токсичним гравцем, від якого всі віддаляються. Тому що його передбачуваність сильно падає", – пояснив журналіст.

Тому зараз як для Китаю, так і для інших країн у світі менше важить те, чи Росія залишиться федерацією, чи розділиться на кілька автономних країн. Головне, щоб Росія виконувала ті зобов'язання, які бере на себе в межах тих чи інших договорів.

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