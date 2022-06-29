Только для 2 категорий населения: в Украине предлагают оставить нулевое растаможивание авто

1 июля в Украине отменяют нулевое растаможивание авто. Однако, для двух групп населения льготы останутся в силе.

Вопрос об отмене права на ввоз автомобилей без налогообложения вызвал много дискуссий. Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Галина Васильченко.

По теме Очередь в 30 километров: в сети показали, сколько авто стоят на границе

Авто для ВСУ будут ввозить без растаможки

Растаможка автомобилей для нужд ВСУ остается нулевой. Это ключевой момент,

– сказала она.

Почему решили вернуть налогообложение

Напомним, в апреле Кабмин предложил ввести значительные льготы в налогообложении. Парламент поддержал такое решение. Это касалось как ввоза различных товаров на территорию Украины, так и авто для собственного пользования.

В начале июня правительство заявило о "катастрофических" потерях госбюджета. Следовательно, было принято решение вернуть налогообложение.

"Если говорить о ввозе товаров без пошлины, опираясь на аргументы о вреде украинской экономике и уменьшении конкурентоспособности наших производителей, здесь много дискуссий не было. А вот отмена льгот на ввоз авто вызвала немало споров", – пояснила народный депутат.

Зарегистрирован отдельный законопроект

С целью четкого урегулирования этого вопроса подали отдельный законопроект, касающийся именно автомобилей. Речь идет о том, что ввоз автомобилей без растаможки остается:

для участников боевых действий – одноразовый ввоз авто на территорию Украины;

для тех, кто потерял свои авто из-за боевых действий.

Кроме того, для противодействия злоупотреблениям предполагается невозможность перепродажи машины в течение трех лет. Если у владельца будет такая потребность, налоги нужно уплатить.

Впоследствии рабочая группа может расширить вышеупомянутый перечень, добавив в него другие категории людей, например семьи погибших воинов.

На период военного положения следовало оставить эти льготы. Мы видели, как часто автомобиль мог стать тем инструментом, который спасает жизнь. Люди могли сесть в машину и эвакуироваться с территорий, где начинались боевые действия,

– убеждена Васильченко.

Потери госбюджета условны

Покупательная способность украинцев упала

С момента введения льгот на территорию Украины было завезено 211 тысяч автомобилей. Правительство говорит о потерях в 23 миллиарда гривен. "Если бы не было нулевого растаможивания, столько автомобилей никто бы не завез. Как вы можете говорить о таких потерях?", – говорит народный депутат.

Необходимо учитывать, что введение льгот спровоцировало рост цен на автомобили в разных странах Европы. Но сегодня покупательная способность украинцев упала. "К тому же, автомобиль способствует экономическому развитию. Когда человек имеет автомобиль, он более мобильный и можно активно применять его в экономической деятельности", – считает Васильченко.

Обратились военные

Решение об отмене нулевого растаможивания автомобилей у украинцев вызвало недовольство. В частности, письма с обращениями направили воины, которые сейчас находятся на фронте. По их мнению, несправедлив тот факт, что они просто не успели воспользоваться возможностью, ведь в это время защищали наше государство. "Мы полностью с ними согласны и именно поэтому подали законопроект", – резюмировала народный депутат.

Нулевое растаможивание авто в Украине оставят? / Подробности от Васильченко: смотрите видео