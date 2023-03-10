Для контрнаступления Украине нужно 16 – 20 батальонов современных танков, – польский генерал

Для удачного контрнаступления Украине нужно больше танков от Запада, чем Киеву планируют сейчас предоставить. Одного батальона танков Leopard 2 не хватит.

Такое мнение высказал польский генерал, экскомандующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак.

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Он отметил, что для эффективного контрнаступления украинцам требуется 16 – 20 батальонов современных танков.

Необходимо иметь сильный бронетанковый кулак в несколько батальонов, которые смогут прорвать оборону, а затем преследовать отступление россиян.

– подчеркнул Скшипчак, профессиональный танкист.

По его словам, политические решения на Западе принимаются "очень медленно", а должны быть "быстрыми". Он отметил, что Украина просила о современных танках еще осенью, но начинает получать их только сейчас.

Скшипчак призвал Запад быть решительными

По его мнению, Запад должен определиться, хочет ли он, чтобы Украина победила еще в этом году, не растягивая войну надолго. Если да, то для этого танки нужно предоставлять Киеву не так, как сейчас, "методом капельницы – один батальон современных танков на полгода".

Должны быть решительные действия, которые дадут украинской армии качественное превосходство над русским. Страны Европы должны отдать Украине больше своих танков из собственных арсеналов, а затем пополнить их благодаря новому производству бронетехники. Для того чтобы разбить россиян, Украине нужно 400 – 500 современных танков,

– констатировал Скшипчак.

Он добавил, что говорится обо всех видах современных танков, в том числе типов:

Леопард,

Abrams,

Challenger.

Добавим, что Польша уже передала Украине 14 своих танков Leopard 2. Вместе с танками этого типа из Канады, Норвегии и Испании, которые поступят в ближайшее время, удастся сформировать фактически батальон танков Leopard 2, который будет включать 36 – 40 танков.

Кроме того, Украина скоро получит танки Leopard 2A6 от Германии и Португалии. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что основные боевые танки Leopard, пообещавшие Германию и Португалию, доставят в Украину до конца марта.

В Германии сообщили, что Силы обороны Украины получили еще 2 самоходные зенитные установки Gepard и около 6 000 снарядов к ним. Также Германия дополнительно передала 2 две патрульные машины для пограничников и 6 мобильных антенно-мачтовых систем.