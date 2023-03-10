Таку думку висловив польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак.

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Він зазначив, що для ефективного контрнаступу українцям потрібно 16 – 20 батальйонів сучасних танків.

Необхідно мати сильний бронетанковий кулак у кільканадцять батальйонів, які зможуть прорвати оборону, а потім переслідувати відступ росіян,

– підкреслив Скшипчак, який є професійним танкістом.

За його словами, політичні рішення на Заході приймаються "дуже повільно", а повинні бути "швидкими". Він зауважив, що Україна просила про сучасні танки ще восени, але починає отримувати їх лише зараз.

Скшипчак закликав Захід бути рішучими

На його переконання, Захід має визначитися, чи хоче він, щоб Україна перемогла ще в цьому році, не розтягуючи війну надовго. Якщо так, то для цього танки потрібно надавати Києву не так, як зараз, "методом крапельниці – один батальйон сучасних танків на пів року”.

Повинні бути рішучі дії, що дадуть українській армії якісну перевагу над російською. Країни Європи повинні віддати Україні більше своїх танків із власних арсеналів, а потім поповнити їх завдяки новому виробництву бронетехніки. Для того, щоб розбити росіян, Україні потрібно 400 – 500 сучасних танків,

– констатував Скшипчак.

Він додав, що мовиться про всі види сучасних танків, зокрема типів:

Leopard,

Abrams,

Challenger.

Додамо, що Польща вже передала Україні 14 своїх танків Leopard 2. Разом з танками цього типу з Канади, Норвегії та Іспанії, які надійдуть до нас найближчим часом, вдасться сформувати фактично батальйон танків Leopard 2, який включатиме 36 – 40 танків.

Крім того, Україна скоро отримає танки Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що основні бойові танки Leopard, які пообіцяли Німеччина та Португалія, доставлять в Україну до кінця березня.

У Німеччині повідомили, що Сили оборони України отримали ще 2 самохідні зенітні установки Gepard та близько 6 000 снарядів до них. Також Німеччина додатково передала 2 дві патрульні машини для прикордонників та 6 мобільних антенно-щоглових систем.