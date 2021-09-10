Для меня важно быть в Украине, – выпускник Кембриджа, которому Зеленский пообещал работу
Источник:24 канал
Владимир Зеленский на форуме YES предложил работу выпускнику Кембриджа. Артем Шаипов подчеркнул, что ему важно быть в Украине.
Ведь именно в нашем государстве он хочет сделать жизнь украинцев лучше. Об этом парень заявил в эфире 24 канала.
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Шаипов: важно инвестировать свое время в нашу страну
По его словам, он вернулся в Украину, ведь только здесь можно сделать все возможное для развития государства.
Для меня важно быть здесь. Важно инвестировать свое время, силы, таланты, которые у меня есть, в нашу страну,
– подчеркнул Шаипов.
Он отметил, что гордится возможностью работать на развитие Украины.Напомним! Владимир Зеленский заявил, что готов взять Шаипова и еще "10 мощных людей" на работу.
Перед Украиной – большие вызовы
Перед Украиной, как отметил выпускник Кембриджа, стоят большие вызовы. Он считает, что важнейшей является реформа государственного управления. Поскольку от нее будет зависеть, кто и насколько эффективно будет внедрять программу развития нашего государства.
"С нашей стороны есть и была с самого начала готовность взаимодействовать с этой целью", – сказал Шаипов.
Выпускник Кембриджа прокомментировал предложение Зеленского: смотрите видео
Зеленский пообещал работу выпускнику Кембриджа
- Президент Украины Владимир Зеленский на форуме Ялтинской конференции в ответ заявил, что ждет молодых амбициозных людей, которые готовы выгодно и дешево работать на страну.
- К нему на мероприятии обратился один из посетителей – Артем Шаипов. Он рассказал, что 2 года назад возглавлял Ассоциацию украинцев-выпускников ведущих университетов мира.
- Когда Зеленский победил на выборах, то эта ассоциация в письме предложила ему сотрудничать. Впрочем, ответа так и не получила, несмотря на заявления президента.