Для многих в США война в Украине "стала еще ближе" после гибели журналиста Рено

В эфире всеукраинского телемарафона 14 марта журналисты из Киева побеседовали с корреспондентом в Вашингтоне. Его расспросили, как в США изменилось отношение местных к войне в Украине.

Этот вопрос возник после того, как в украинском городе Ирпень российские захватчики убили журналиста из США Брента Рено. Он стал первым американцем, потерявшим жизнь из-за развязанной Владимиром Путиным войны.

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Оккупанты убили журналиста из США: как это изменило отношение американцев к войне в Украине

Журналист Дмитрий Анопченко, живущий и работающий в США, рассказал, стоит ли ожидать более решительных действий Белого дома после того, как российские военные в Украине в Ирпене убили американского журналиста.

Прежде всего Анопченко отметил, что в этот день все новости в США рассказывали о гибели журналиста в Украине. Это первый гражданин Соединенных Штатов, жизнь которого унесла война, начатая Россией в феврале 2022 года.

Это восприняли очень болезненно и очень близко. Белый дом делает очень многое для Украины. Но сейчас эта война для американцев стала еще ближе. Об этом сложно говорить, но эта смерть действительно изменит общественное мнение в Америке,

– заверил журналист.

"Не стало человека, который всю жизнь был в журналистике. Человека известного. Когда его не стало, журналистское сообщество США почувствовало серьезный удар. Теперь журналисты будут более настойчивыми и резкими в вопросах", – пояснил Анопченко.

Кратко об убийстве американского журналиста в Украине

Россияне расстреляли журналистов в Ирпене, о чем стало известно 13 марта.

Погиб гражданин США 51-летний Брент Рено, работавший по заданию Time по проблеме беженцев.

Ранения получили еще двое корреспондентов, их доставили в Киев в больницу.

В Вашингтоне убийство своего гражданина назвали ужасным, пообещали и соответствующую реакцию.

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Дмитрий Анопченко – член Ассоциации корреспондентов при ООН, Ассоциации радио- и телевизионных корреспондентов Конгресса США. Комментирует политику США по Украине для многочисленных СМИ и консультирует зарубежные медиа по украинским вопросам.