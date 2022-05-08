Для нас это ничего не меняет, – Зеленский о слухах вокруг "объявления войны" Россией 9 мая

Россияне активно готовятся к празднованию 9 мая. Есть предположение, что Путин на параде объявит общенациональную мобилизацию и войну Украине.

Амбиции российских оккупантов в отношении Украины, несмотря на большие потери и провал всех первоначальных замыслов, не меняются. Враг хочет уничтожить наше государство и народ, о чем открыто заявляет по всему миру.

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Заявления Путина ничего не изменят

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, какие бы заявления не сделал российский диктатор Владимир Путин на параде в Москве, для Украины это не будет иметь никакого значения. Об этом он сообщил в интервью Fox News, передает 24 канал.

Для нас это ничего не меняет. Для нас война длится 8 лет, широкомасштабная война длится более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских фильмах ужасов.

– сказал глава государства.

Он добавил, что "победа" для россиян – это разрушение и поражение всего цивилизованного мира.

Международная поддержка Украины: коротко о главных событиях

Великобритания решила увеличить размер военной помощи, которую выделит Украине для борьбы с российскими оккупантами. Теперь сумма предоставленного ВСУ оружия составит 1,6 миллиарда долларов – вдвое больше, чем предполагалось ранее.

Всемирный банк решил помочь Украине преодолеть сложную ситуацию по выплате заработной платы бюджетникам. Поскольку из-за нападения России мы не можем обеспечить стабильное функционирование экономики, Всемирный банк предоставит на выплаты бюджетникам 1,5 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты Америки не устают оказывать Украине все новую и новую помощь. США приняли решение о выделении очередного пула вооружения для Украины в размере 150 миллионов долларов. Наши герои за рубежом уже активно овладевают современным оружием от партнеров, чтобы максимально эффективно использовать его в борьбе с оккупантами. Как отметил Министр обороны Алексей Резников, наши бойцы показали высокую скорость обучения и даже помогли французам исправить недостатки в системе наведения.

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