Для них удерживать эти территории – катастрофа, – Арестович о преимуществах ВСУ на Севере

Эксперты уже давно заявляли, что с наступлением "зеленки" российские войска будут более уязвимыми для нашей артиллерии. И приход тепла будет означать для захватчиков ад.

Такое мнение в интервью озвучил советник Офиса Президента Алексей Арестович.

Важно Арестович рассказал, почему россияне за один день дошли от белорусской границы почти до Оболони

Он объяснил. что для россиян содержать северные территории – это катастрофа.

Для нашей авиации и артиллерии наводиться на стационарные объекты гораздо проще. Любой военный, когда слышит стационарную групповую цель, подпрыгивает к небу от радости, потому что понимает: вот он, лакомый кусок. А еще партизаны, а еще "зеленка", а еще знание местности нами и абсолютное незнание местности ими,

– отметил Арестович.

В то же время, минобороны России официально заявило, что надо усилия перебрасывать на Восток. Это делают потому, что там за 8 лет ничего украинского не осталось, там отработаны поставки из Ростовской области, которых украинские ВСУ преимущественно не достают.

"И вот сейчас попытка добить Мариуполь и окружить зону ООС будет их главной задачей. И нам, сразу говорю, там будет не так весело, как было до сих пор. И будет очень трудно. И еще неизвестно, чем кончится. Чей будет успех – большой вопрос. 50 на 50", – подытожил Арестович.

В то же время он констатировал, что враг уже оставил надежды выйти на линию Винница – Житомир, а также захватить Киев.

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