Таку думку в інтерв'ю озвучив радник Офісу Президента Олексій Арестович.

Важливо Арестович розповів, чому росіяни за один день дійшли від білоруського кордону майже до Оболоні

Він пояснив. що для росіян утримувати північні території – це катастрофа.

Для нашої авіації та артилерії наводитися на стаціонарні об'єкти набагато простіше. Будь-який військовий, коли чує про стаціонарну групову ціль, підстрибує до неба від радощів, бо розуміє: ось він, ласий шматок. А ще партизани, а ще "зеленка", а ще знання місцевості нами й абсолютне незнання місцевості ними,

– зазначив Арестович.

Водночас міноборони Росії офіційно заявило, що треба зусилля перекидати на Схід. Це роблять тому, що там за 8 років нічого українського не залишилось, там відпрацьоване постачання з Ростовської області, яке українські ЗСУ переважно не дістають.

"І от зараз намагання добити Маріуполь і оточити зону ООС буде їхнім головним завданням. І нам, одразу кажу, там буде не так весело, як було досі. І буде дуже важко насправді. І ще невідомо, чим скінчиться. Чий буде успіх – велике питання. 50 на 50", – підсумував Арестович.

Натомість він констатував, що ворог вже полишив надії вийти на лінію Вінниця – Житомир, а також захопити Київ.