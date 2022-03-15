Для оборудования огневых позиций: захватчики коварно используют гражданскую инфраструктуру
15 марта 2022 , 07:36Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты используют объекты гражданской инфраструктуры. Там они производят свои огневые позиции.
О таком коварном факте сообщает Генштаб ВСУ. Говорится, что россияне поступают так не в первый раз.
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Захватчики и в дальнейшем коварно используют объекты гражданской инфраструктуры для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники,
– говорят в Генштабе.
Также там напомнили, что враг совершенно деморализован. Его силы остаются на очень низком уровне.
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