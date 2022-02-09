Для ослабления напряжения: дипломаты обсуждают план "финляндизации" Украины, – СМИ

В материале New York Times говорится, что так называемая "финляндизация Украины" является частью дипломатического дискурса. В частности, об этом якобы говорил Эммануэль Макрон.

Президент Франции во время визита в Москву якобы сказал журналистам, что "финляндизация" Украины была "одной из моделей на столе" для ослабления напряженности с Россией. Но во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским Макрон отрицал это.

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В Киеве Макрон отрицал эту реплику, которая, похоже, поставила его в спорное положение не только с украинцами, но и с США. Но эта идея снова обсуждается в дипломатических кругах,

– говорится в сообщении.

К слову, Зеленский заявил, что впервые слышит о "финляндизации Украины".

Что сказал Макрон в Киеве

В ходе пресс-конференции у Макрона спросили, была ли "финляндизация" Украины темой его разговора с главой Кремля. Финляндия не входит в НАТО и имеет внеблоковый статус.

Макрон заметил, что упоминал Финляндию в совсем ином контексте. Французский лидер заверил: он говорил Путину, что нельзя прекратить политику "открытых дверей" НАТО. Это станет проблемой для многих стран. Среди них – и Финляндия.

Французский лидер подчеркнул, что не применял термин "финляндизация" в отношении Украины.

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