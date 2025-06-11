Для "Паутины" использовали БПЛА, специально изготовленные инженерами СБУ, – источники

Служба безопасности Украины 1 июня провела уникальную спецоперацию "Паутина". Для поражения российской стратегической авиации использовали беспилотники, разработанные и изготовленные инженерами СБУ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

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БПЛА, которые использовали для "Паутины", – уникальная разработка СБУ

Наш собеседник рассказал, что для проведения спецоперации "Паутина" были использованы БПЛА, специально разработанные и изготовленные инженерами СБУ.

Источник отметил, что это уникальная разработка с применением современных технологий. Она позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять беспилотниками за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у агрессора противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации.

Также наш собеседник отметил, что такие беспилотники созданы СБУ для выполнения задачи в глубоком тылу врага и с учетом особенностей целей поражения.

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Беспилотники, которые использовали во время спецоперации "Паутина" / Фото предоставлены 24 Каналу