Для победы и преимущества: украинский пилот рассказал, какая техника необходима Украине

Украинский пилот рассказал, какая техника необходима Украине, чтобы одержать победу в войне. Прежде всего речь идет о современном оружии.

Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины обнародовало обращение украинского пилота, который рассказал, какая техника нужна Украине, чтобы одержать победу в войне.

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Украина нуждается в современных самолетах

Пилот отметил, что россияне имеют значительное численное преимущество, а также преимущество в технологиях. "Их самолеты намного новее, их радары гораздо точнее, их ракеты летят, к сожалению, гораздо дальше", – пояснил военный.

Он подчеркнул, что для страны будет очень полезным получить пополнение советских самолетов вместо тех, которые Украина потеряла.

Но для превосходства в воздухе и для победы нам нужны новые,

– подытожил пилот.

Это означает, что для того, чтобы выгнать российских оккупантов с украинской земли, необходимо современное вооружение.

Отметим, по состоянию на 14 апреля украинцы обезвредили уже 160 вражеских самолетов и 144 вертолета.

Пилот рассказал, что нужно Украине для победы: смотрите видео