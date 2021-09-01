Для поддержки Украины: США дополнительно выделят 3 миллиарда долларов

США планируют предоставить Украине дополнительные 3 миллиарда долларов. Произойдет это после подписания меморандума о взаимопонимании.

Деньги Украине предоставит Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк).

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Отмечается, что визит президента Украины в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства.

Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с начальным объемом поддержки Эксимбанка в размере 3 миллиарда долларов,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее Соединенные Штаты пообещали выделить Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. Администрация Джо Байдена отметила, что эти средства просто необходимы на фоне увеличения российской военной активности на территории Украины.

Как пояснили в администрации Байдена, основанием для оказания помощи Украине явлеются:

значительное увеличение российской военной активности вдоль нашей границы;

минометные обстрелы,

нарушения режима прекращения огня и другие провокации.

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