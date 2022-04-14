Для помощи украинским беженцам: Канада направит в Польшу почти 150 военных

Канада приняла решение помочь украинцам в Польше. Она направит в страну почти 150 военнослужащих, которые будут помогать беженцам из Украины.

Большинство из них будут оказывать всеобщую поддержку, духовные услуги и ограниченную медицинскую помощь в польских центрах приема беженцев. Об этом заявила министр обороны Канады Анита Ананд.

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Канада направит в Польшу военных для помощи беженцам

Чтобы помочь преодолеть кризис на украинско-польской границе, я объявляю о развертывании до 150 членов Вооруженных сил Канады, из которых около сотни отправятся немедленно, для поддержки польских усилий по помощи и опеке украинцев, бегущих от насилия,

– сказала Ананд.

По ее словам, украиноязычные канадцы будут возглавлять самый большой компонент Вооруженных сил Канады в процессинговых центрах в Польше. Их задача – обеспечить всеобщую поддержку, духовные услуги и ограниченную медицинскую помощь беженцам.

Канадские военные также будут поддерживать рабочую группу по оказанию гуманитарной помощи под руководством Польши и будут помогать переселению украинцев в Канаду.

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, что Канада, как и другие западные страны, ввела санкции против России и направила Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, страна выделила более 1,2 млрд канадских долларов прямых взносов в Украину.