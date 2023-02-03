В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, для F-16 нужно согласие США, – Кулеба

После положительного решения по западным танкам Украина сосредоточилась на вопросе самолетов. В частности, ВСУ нужны истребители F-16, находящиеся на вооружении у многих партнеров.

В информационном пространстве чаще всего звучит F-16, ведь это один из самых успешных истребителей на рынке вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Истребителей F-16 очень много

Кулеба объяснил, что именно этих самолетов было изготовлено очень много. Их – тысячи, то есть это не какой-то ограниченный ресурс. Кроме того, F-16 имеют на вооружении многие страны.

Дипломат отметил, что государства, владеющие F-16, начали перевооружение на F-35. Поэтому F-16 освобождаются, так что Украина может на них претендовать.

Хотя следует заметить, что со счетов не списывают Гриппени, французские Миражи и Рафали. Кулеба добавил, что Украина открыта для обсуждений с партнерами, но главное – добиться принятия политических решений.

После того как мы решили вопрос о Патриотах и других системах ПВО, я не сомневаюсь, что и это решение будет принято,

– убежден министр.

Требуется согласие США

Несмотря на то, что F-16 на вооружении у многих стран, для передачи их Украине нужно согласие США.

Кулебу спросили о позиции Германии и канцлера Шольца. Однако министр объяснил, что она была важна в отношении танков Леопард, поскольку это немецкая технология. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология.