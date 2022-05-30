Для Путина сейчас война против Украины – приоритетная, – российский журналист

Турция хочет создать 30-километровую "зону безопасности" вдоль сирийской границы, чтобы защититься от нападений курдских боевиков. Эта операция коснется и российских интересов.

Однако для кремлевского диктатора – сирийский вопрос не ко времени. Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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У меня нет сомнений в том, что сейчас для Путина украинская история – в приоритете,

– заявил он.

То есть, безусловно, Сирия для кремлевского главы – важна. Однако для него эта страна была только полигоном.

"Поэтому, я думаю, что он (Путин – 24 канал) может пойти на определенные уступки в Сирии. То есть, может ее оставить на растерзание Ирану, Эрдогану, пусть они разбираются. Для него сейчас вопрос Украины – номер один. Поэтому он в состоянии будет чем уступить Эрдогану, чтобы сосредоточить силы на главном для него направлении", - считает Яковенко.

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Путин срочно опрокидывает войска из Сирии

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что российские власти опрокидывают войска из Сирии в Украину, сославшись на израильские СМИ.

"Москва сдает позиции в регионе, чтобы подбросить немного дров (которые ничего не решают) в жерло войны в Украине. Все же идет "по плану", да? Что ж, план был великолепен. Надежный, как швейцарские часы", – написал Подоляк .

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