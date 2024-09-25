В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует, – госсекретарь США о войне

Государственный секретарь США заявил, что в глазах Владимира Путина не существует Украины и украинского народа. Энтони Блинкен отметил, что Украина готова вести переговоры, однако Путин не заинтересован в таком мире.

Госсекретарь США на заседании Совбеза ООН относительно войны России против Украины заявил, что Киев неоднократно заявлял, что дипломатия – это единственный способ положить конец этой войне.

Смотрите также Китай назвал три "способа" остановки войны России с Украиной

Что сказал Блинкен о позиции Путина

Путин продолжает лживо утверждать, что Украина не является настоящим государством. В глазах Путина украинского народа, как и самой Украины, не существует,

– заявил Энтони Блинкен.

Госсекретарь США также объяснил, что Путин не заинтересован в мире, которого можно достичь с помощью дипломатии.

"И недавно заявил, что Россия вернется за стол переговоров только тогда, когда Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Другими словами, когда Украина отступит со своей собственной территории", – сказал Блинкен.

Он пояснил, что то, как Совбез стремится положить конец войне, имеет значение, и устав ООН предельно понятен по этому вопросу.

"Вот почему все мы здесь обязаны поддержать призыв Украины к справедливому и прочному миру, чтобы положить конец агрессивной войне России", – заверил Госсекретарь США.

Он также сказал, что:

некоторые другие страны на заседании – выдвинули свои предложения,

некоторые – не упоминают Устав ООН или его принципы, не упоминают различия между агрессором и жертвой и призывают все стороны к деэскалации.

Энтони Блинкен объяснил, что эти предложения только бы вознаградили Путина и позволили бы ему передохнуть, перевооружиться и снова напасть на Украину, как он делал.