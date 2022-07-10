Для ракетных ударов по Украине россияне подготовили 3 носителя высокоточного оружия, – Генштаб

Россия не собирается снижать темпы своих обстрелов Украины. По крайней мере, оружие для этого враг всегда держит в готовности.

Об этом свидетельствуют новые данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Ракетные носители высокоточного оружия для обстрелов готовы.

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В готовности к тому, чтобы нанести ракетные удары по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия,

– сообщает Генштаб.

Также россияне не прекращают обстрелов, как на фронте, так и в областях, которые расположены близко к линии фронта.

Наши воины отвечают врагу. Но стреляют по военным объектам, как это и предусмотрено нормами, а не по жилым или инфраструктурным. В Генштабе подтвердили, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли два удара по командным пунктам, скоплению техники и полевых складах боеприпасов врага в районе Чернобаевки. Потери российских оккупантов еще уточняют.

россия обстреливает Украину

Враг наносит удары каждый день. В частности, 9 июля россияне совершили массированный обстрел Авдеевки и атаковали Константиновку, где было более 5 прилетов. В результате есть погибшие и пострадавшие. россияне ведут активные обстрелы вдоль всей линии фронта. Кроме этого, атакуют города в относительном тылу.

А 5 июля враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину. Ракеты сбила украинская система ПВО, которая, хоть и не высокоточная, но работает надежно благодаря мастерству операторов. Тогда российские захватчики выпустили 7 ракет по Днепропетровской области. Под удар попали жилые дома в Покрове.

Также 10 июля наши военные сообщили, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову ракетой "Искандер". Атаку совершили с территории Белгородской области. Враг продолжает беспощадно обстреливать Харьковщину применяя самое тяжелое вооружение. В сам областной центр "прилетает" почти каждый день.

Подробнее о ситуации на фронте от Генштаба: смотрите видео