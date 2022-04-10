Для русских солдат, желающих вступить в легион "Свобода России", создали специальный жест
Источник:Легион "Свобода Росии"
Некоторые русские солдаты осознали преступность войны России против Украины и решили стать на сторону ВСУ. Они создали легион "Свобода России" и воюют против оккупантов.
Легион "Свобода России" преследует цель не только помощи ВСУ в борьбе с оккупантами, но и ликвидировать путинскую тиранию. В легион приглашают всех русских солдат, которые не хотят воевать против Украины и стремятся сохранить свою жизнь.
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Специальный жест
Алгоритм вступления в легион "Свобода России" очень прост:
- сложить оружие;
- сдаться в плен ВСУ;
- сообщить о желании вступить в легион;
- пройти необходимую проверку.
Для того чтобы герои ВСУ сразу понимали намерение русских солдат, был создан специальный жест:
Алгоритм вступления в легион "Свобода России" / Фото "Свобода России"
Российские солдаты и офицеры призывают отказаться от совершения преступления против Украины и бороться с путинским режимом.
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