В то же время, якобы неожиданная смерть Пригожина стала сигналом для российских элит. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что именно ее представители должны решить дальнейшую судьбу Владимира Путина и взять власть в России в свои руки.

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Подоляк обратил внимание на то, что российские власти отказали участвовать в расследовании катастрофы бразильской компании, построившей самолет Embraer Legacy. Именно на нем и разбился Пригожин.

Однако, если и состоится расследование этой авиакатастрофы, то оно будет фиктивным. Россия не будет привлекать к нему международные институции, сделав его исключительно "внутрироссийским".

"Это еще раз подчеркивает, что авиакатастрофа с Пригожиным произошла исключительно из-за личной позиции Путина. То есть он является заказчиком убийства Пригожина. Думаю, в России это уже понимают все, кто более или менее сознательно поддерживал Пригожина", – подчеркнул советник главы. ОПУ.

Путина нужно убрать

В то же время, он уверен, что демонстративное убийство Пригожина в небе над Тверской областью запустило необратимые механизмы в Кремле.

Сегодня представители російськой элиты осознают, что Путин не является договороспособным. Даже внутри элит он не будет держать свое слово. Он относится совершенно подозрительно к своему окружению и будет уничтожать всех, потому что параноидально всего боится,

– подчеркнул Подоляк.

К тому же, Путин будет углубляться в разрушительный конфликт не только с Украиной, но и с другими, особенно технологическими странами. И таким образом лишит своих элит права в будущем возобновить сотрудничество с этими государствами.

Поэтому в Кремле уже всем очевидно, что Путина нужно убирать, ведь договориться с ним о каких-то правилах невозможно.

Михаил Подоляк о последствиях смерти Пригожина для российских элит: смотрите видео

Фактор непредсказуемого Путина

Соответственно, элиты понимают, что дальше будут только терять. Более того, в определенный момент они могут начать исчезать физически из-за параноидальности Путина.

История с Пригожиным показала, что для России существует только один сценарий. Если кто-то из российских элит еще хочет остаться с головой на плечах, им нужно сделать несколько важных шагов:

избавиться от Путина любым способом;

сформировать переходное транзитивное правительство;

договариваться с Украиной о том, что россияне быстро покидают нашу территорию;

договариваться с другими странами о том, что транзитивное правительство гарантирует определенные правила или договоренности в послевоенное время. А дальше выходить на легальные публичные договоренности.

"Однако существует фактор непредсказуемого Путина. Пока он такой, как сегодня, у них нет никакого шанса выйти без личных существенных потерь, в том числе физических, из этой войны. Поэтому им необходимо принять для себя соответствующие решения", – отметил Михаил Подоляк.

Обратите внимание! Михаил Подоляк считает, что "тайные" похороны Пригожина, которые состоялись 29 августа в Санкт-Петербурге, являются абсолютными символом настоящего страха Путина. Ведь российский диктатор опасается массовых протестов в России из-за смерти предводителя ЧВК "Вагнера".

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