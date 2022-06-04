Для России – это война наибольших потерь, – Невзоров

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, принесла ей огромные потери. В частности, за 3 месяца она потеряла миф о своем "солдате".

Об этом 24 канала рассказал российский журналист Александр Невзоров. В то же время эта война стала первой, которую люди видят во всех ее отвратительных деталях, ведь могут наблюдать за всеми событиями в интернете.

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По словам Невзорова, Россия за 3 месяца развенчала миф о своих военных, который формировался в течение длительного времени.

Пожалуй, для России это война наибольших потерь именно по этой причине, потому что она потеряла на этой войне миф о так называемом "русском солдате", который в течение, пожалуй, 200 лет формировался литературой, культурой,

– отметил журналист.

Впрочем, как добавил Невзоров, этот "русский солдат" всегда действовал так цинично, как сейчас оккупанты ведут себя в Украине.

Овдиенко объяснил стрим с Невзоровым

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская сторона несет значительные потери . По состоянию на 3 июня, на войне погибли не менее 30 950 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Российский журналист Александр Невзоров и его супруга Лидия Невзорова получили гражданство Украины. Часть украинцев в соцсетях раскритиковали этот факт. Учитывая это, Артем Овдиенко объяснил, почему пообщался с журналистом.

Ведущий 24 канала отметил, что имеет четкую проукраинскую позицию и принципиально не общается с "хорошими россиянами". Впрочем, по словам Овдиенко, Невзорова из этого списка можно вычеркнуть. Как заметил ведущий, "хорошие россияне" переводят всю вину за войну в Украине на Владимира Путина.

"У Невзорова риторика другая – он во всем винит россиян. Соответственно он не является "хорошим россиянином". Именно поэтому я с ним и общался", – добавил Овдиенко.

Кто такой Невзоров

Александр Невзоров – известный российский блоггер и журналист. В 1993-2007 годах был депутатом Госдумы.

Невзоров решительно осуждает войну России против Украины. В марте российский следственный комитет возбудил уголовное производство против журналиста из-за того, что он рассказывал о нападении оккупантов на роддом в Мариуполе.

Басманный суд Москвы 6 мая заочно арестовал журналиста по уголовному делу о распространении так называемых "фейков" по армии России. В настоящее время он находится за границей.

Стрим Артема Овдиенко и Александра Невзорова: смотрите видео