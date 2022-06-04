Про це 24 каналу розповів російський журналіст Олександр Невзоров. Водночас ця війна стала першою, яку люди бачать в усіх її огидних деталях, адже мають можливість спостерігати за усіма подіями в інтернеті.

До теми Російський журналіст Невзоров разом з дружиною отримали українське громадянство

За словами Невзорова, Росія за 3 місяці розвінчала міф про своїх військових, який формувався протягом тривалого часу.

Мабуть, для Росії це війна найбільших втрат саме з цієї причини, тому що вона втратила на цій війні міф про так званого "російського солдата", який протягом, мабуть, 200 років формувався літературою, культурою,

– зазначив журналіст.

Втім, як додав Невзоров, цей "російський солдат" завжди діяв так цинічно, як зараз окупанти поводяться в Україні.

Зверніть увагу! З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська сторона зазнає значних втрат. Станом на 3 червня, на війні загинули щонайменше 30 950 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Овдієнко пояснив стрім з Невзоровим

Російський журналіст Олександр Невзоров та його дружина Лідія Невзорова отримали громадянство України. Частина українців у соцмережах розкритикували цей факт. Зважаючи на це, Артем Овдієнко пояснив, чому поспілкувався з журналістом.

Ведучий 24 каналу зауважив, що має чітку проукраїнську позицію та принципово не спілкується з "хорошими росіянами". Втім, за словами Овдієнка, Невзорова з цього списку можна викреслити. Як зауважив ведучий, "хороші росіяни" перекладають усю вину за війну в Україні на Володимира Путіна.

"У Невзорова риторика інша – він у всьому винуватить росіян. Відповідно він не є "хорошим росіянином". Саме тому я з ним і спілкувався", – додав Овдієнко.

Хто такий Невзоров

Олександр Невзоров – відомий російський блогер та журналіст. У 1993 – 2007 роках був депутатом Держдуми.

Невзоров рішуче засуджує війну Росії проти України. У березні російський слідчий комітет порушив кримінальне провадження проти журналіста через те, що він розповідав про напад окупантів на пологовий будинок у Маріуполі.

Басманний суд Москви 6 травня заочно заарештував журналіста у кримінальній справі про поширення так званих "фейків" щодо армії Росії. Наразі він перебуває за кордоном.

Стрім Артема Овдієнка та Олександра Невзорова: дивіться відео