Для россиян сам факт участия в переговорах – это слабость Путина, – политолог

Завершение войны в Украине путем переговоров для России означает капитуляцию. Россиянам говорили, что война будет скорой, а завершится – на параде в Киеве. Однако такой план уже очевидно проваливается.

Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян. Он считает, что россиян утешит только "разгром Украины".

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Для оккупантов приемлемым будет то, что "нацисты" разгромлены, украинцы – в ногах. Однако этого никогда не произойдет.

Пропагандисты собственноручно загнали ситуацию в эту призму и теперь любой сценарий, кроме разгрома Украины, будет восприниматься как "полумера", а соответственно как поражение,

– отметил политолог.

Почему россияне хотят уничтожить Украину

У россиян существует только 2 варианта: либо "их захватывают", либо "они захватывают". Вариант о мирном соглашении они не рассматривают.

Вся русская культура пропитана максимализмом, если при этих обстоятельствах они идут на переговоры, то это демонстрирует слабость.

– рассказал Саакян.

Россияне считают, что уже проиграли, если нужно идти на компромиссы, а не разговаривать на языке ультиматумов.

Политолог подчеркнул, что Путин, в отличие от нашего президента и всех других демократических представителей, не может позволить себе слабость. Он держится на страхе и собственном культе личности.

Саакян о войне с Россией: смотрите видео