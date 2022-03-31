Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. Він вважає, що росіян втішить лише "розгром України".

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Для окупантів прийнятним буде те, що "нацисти" розгромлені, українці – в ногах. Однак цього ніколи не станеться.

Пропагандисти власноруч загнали ситуацію у цю призму і тепер будь-який сценарій, окрім розгрому України, буде сприйматися, як "напів мір", а відповідно як поразка,

– зазначив політолог.

Чому росіяни хочуть знищити Україну

У росіян існує лише 2 варіанти: або "їх захоплюють", або "вони захоплюють". Варіанту про мирну угоду вони не розглядають.

Вся російська культура просочена максималізмом, якщо за цих обставин вони йдуть на перемовини, то це демонструє слабкість,

– розповів Саакян.

Росіяни вважають, що вже програли, якщо потрібно йти на компроміси, а не розмовляти мовою ультиматумів.

Політолог підкреслив, що Путін, на відміну від нашого президента та усіх інших демократичних представників – не може дозволити собі слабкість. Він тримається на страху та власному культі особистості.

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