Для россиян теперь осталась только одна дорога

От Львова до Ровно – заборы низкие и прозрачные. За ними много цветов, аккуратно постриженный газон и никаких огородов. После Ровно, по границе 1939 года, начинаются трехметровые заборы. И на каждом участке – огород от края до края.

ТВ такого не покажет

Перед Житомиром – блок-посты. Дорога перегорожена бетонными блоками. На блок-постах стоят люди с автоматами. На одном спросили, нет ли в машине оружия. Ответил, что с утра вроде не было. В ответ улыбка – проезжай.

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Еще перед Житомиром демонтированы указатели с названием населенных пунктов. Сначала аккуратно отвинчены, затем видно, что в спешке. После Житомира начинается сюрреализм. Дыры от названий городов, выбитые прикладами.

При подъезде к Макарову видны следы боев. "Ромашки" от 100мм пушки БМП-3 и аккуратные дырки в стенах от 2А72. Разрушенные дома, сгоревший грузовик на обочине. Новости не передают того, что ощущаешь, когда видишь это воочию.

На Гаагу

На трассе Киев-Одесса названия городов заклеены непрозрачным скотчем. Читается – "У нас война, но когда она закончится, скотч отклеим и заживем, как прежде."

Как прежде уже не получится. Но тем, кто заклеивал, хотелось в это верить.

Ближе к Одессе на указателе все направления исправили на "Гаагу".

Сообщения для россиян / фото автора

Судя по ходу военных действий, российские танкисты вряд ли это увидят. Что не отменяет посыл сообщения. Организаторам войны придется ответить за преступления.

Организаторы об этом знают. Для них все мосты сожжены. Теперь либо в Гаагу, либо... Либо разрушить цивилизацию, создавшую систему международного права. Когда-то варварам это уже удавалось. Посмотрим, что получится в этот раз.

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