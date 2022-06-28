ТБ такого не покаже

Перед Житомиром – блок-пости. Дорога перегороджена бетонними блоками. На блок-постах стоять люди із автоматами. На одному спитали, чи немає в машині зброї. Відповів, що з ранку, начебто, не було. У відповідь посмішка – проїжджай.

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Ще перед Житомиром демонтовано покажчики з назвами населених пунктів. Спочатку акуратно відгвинчені, потім видно, що в поспіху. Після Житомира розпочинається сюрреалізм. Діри від назв міст, вибиті прикладами.

Під час під'їзду до Макарова видно сліди боїв. "Ромашки" від 100мм гармати БМП-3 й акуратні дірки в стінах від 2А72. Зруйновані будинки, згоріла вантажівка на узбіччі.

Новини не передають того, що відчуваєш, коли бачиш це на власні очі.

На Гаагу

На трасі Київ – Одеса назви міст заклеєні непрозорим скотчем. Читається – "У нас війна, але коли вона закінчиться, скотч відклеїмо і заживемо, як і раніше."

Як раніше вже не вийде. Але тим, хто заклеював, хотілося вірити в це.

Ближче до Одеси на вказівнику усі напрямки виправили на "Гаагу".

Повідомлення для росіян / фото автора

Судячи з ходу військових дій, російські танкісти навряд чи це побачать. Що не скасовує посилання повідомлення. Організаторам війни доведеться відповісти за злочини.

Організатори про це знають. Для них усі мости спалені.

Тепер або в Гаагу, або... Або зруйнувати цивілізацію, яка створила систему міжнародного права. Колись варварам це вже вдавалося. Подивимося, що вийде цього разу.

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