Для сдерживания Китая и России: в Пентагоне призвали укреплять силы НАТО
В Минобороны США заявили, что Соединенные Штаты должны работать с партнерами по НАТО для повышения боеспособности альянса. В частности, совместные силы должны быть направлены на сдерживание Китая и России.
США призывает к сдерживанию РФ и Китая
Укреплять силы НАТО для противодействия РФ и Китаю призвал глава министерства обороны США Марк Эспер, пишет пресс-служба Пентагона.
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Россия – несколько меньший вызов, чем Китай, но это всемирный создатель проблем: из-за аннексии Крыма, ведения войны в Украине, угрозы союзникам по НАТО и отправки военных в Сирию и Ливию,
– заявил Эспер.
По его мнению, ситуация с Китаем сложнее, ведь он стремится вытеснить США "из региона и желательно с мировой арены".
Увеличение расходов на оборону
Министр обороны также отметил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы союзники и партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 2% собственного ВВП.
"Мы достигли большого прогресса в этом в течение последних нескольких лет, но нужно и дальше работать", – пояснил Эспер.
И добавил, что увеличение расходов альянса можно только приветствовать. Отныне деньги должны идти на сдерживание противников – России и Китая.
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Военная помощь Украине от США
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- Кроме того, в Украину поступила партия ракет к противотанковым комплексам "Джавелин", а также вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.