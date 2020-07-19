В Минобороны США заявили, что Соединенные Штаты должны работать с партнерами по НАТО для повышения боеспособности альянса. В частности, совместные силы должны быть направлены на сдерживание Китая и России.

США призывает к сдерживанию РФ и Китая

Укреплять силы НАТО для противодействия РФ и Китаю призвал глава министерства обороны США Марк Эспер, пишет пресс-служба Пентагона.

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Россия – несколько меньший вызов, чем Китай, но это всемирный создатель проблем: из-за аннексии Крыма, ведения войны в Украине, угрозы союзникам по НАТО и отправки военных в Сирию и Ливию,

– заявил Эспер.

По его мнению, ситуация с Китаем сложнее, ведь он стремится вытеснить США "из региона и желательно с мировой арены".

Увеличение расходов на оборону

Министр обороны также отметил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы союзники и партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 2% собственного ВВП.

"Мы достигли большого прогресса в этом в течение последних нескольких лет, но нужно и дальше работать", – пояснил Эспер.

И добавил, что увеличение расходов альянса можно только приветствовать. Отныне деньги должны идти на сдерживание противников – России и Китая.

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