У Міноборони США заявили, що Сполучені Штати мають працювати з партнерами по НАТО для підвищення боєздатності альянсу. Зокрема, спільні сили повинні бути спрямовані на стримування Китаю та Росії.

США закликає до стримання РФ та Китаю

Зміцнювати сили НАТО для протидії РФ та Китаю закликав глава міністерства оборони США Марк Еспер, пише пресслужба Пентагону.

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Росія – дещо менший виклик, ніж Китай, але це всесвітній створювач проблем: через анексію Криму, ведення війни в Україні, загрози союзникам по НАТО та відправлення військових до Сирії та Лівії,

– це заявив Еспер.

На його думку, ситуація з Китаєм складніше, адже він прагне витіснити США "з регіону та бажано зі світової арени".

Збільшення видатків на оборону

Міністр оборони також наголосив, що Сполучені Штати роблять все, аби союзники та партнери по НАТО витрачали на оборону щонайменше 2% власного ВВП.

"Ми досягли великого прогресу у цьому протягом останніх кількох років, але потрібно й надалі працювати", – пояснив Еспер.

Та додав, що збільшення витрат альянсу можна лише вітати. Відтепер гроші повинні йти на стримування противників – Росії та Китаю.

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