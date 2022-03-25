Для спасения людей Мариуполя мы не оставляем попыток, – Верещук

Российские захватчики продолжают блокировать проезд в Мариуполь. Однако украинские власти не оставляют попыток для спасения мирных жителей временно окруженного врагами города.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает 24 канал. По ее словам, 24 марта из 7 гуманитарных коридоров для жителей населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия, сработали все.

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Оккупанты до сих пор блокируют проезд в Мариуполь

Верещук рассказала, что 24 марта удалось эвакуировать 3343 человека. В частности, из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте добрались 2717 мирных жителей.

К сожалению оккупанты уже третьи сутки не дают разрешения для заезда в город гуманитарной колонне. Однако мы не оставляем попыток,

– отметила министерша.

По словам Верещук, все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из Бердянска, грузовики с гуманитарной помощью и бензовоз продолжают ждать на российском блокпосту перед въездом в город.

Смотрите брифинг Ирины Верещук:

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