Для суден агрессора закрываются мировые порты: какие страны уже наложили запреты

Британия, Дания, Бельгия и Турция решили прибегнуть к блокаде судоходства в России. Все это ответ на войну, которую страна-агрессор начала против Украины.

Именно благодаря санкциям по судоходству можно ударить по импортным и экспортным возможностям оккупанта. Следовательно – по валютной выручке. Это еще один удар по экономике России.

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"Уже сейчас для суден агрессора начинают закрывать порты. В частности, соответствующее решение для суден России, а также всех, кто связан с ней, уже приняла Великобритания. Ожидаем, что уже в ближайшее время к ней присоединятся все наши западные партнеры", – заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В портах Бельгии не обрабатывают грузы для РФ. Бельгийские порты не пускают все грузы, предназначенные для страны-агрессора. Грузы задерживают докеры в бельгийских портах.

Датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Именно Maersk управляет маршрутами контейнерных перевозок в Санкт-Петербург и Калининград на Балтийском море, Новороссийск на Черном море, а также во Владивосток и Восточный на восточном побережье РФ.

Турция пока закрыла Босфор и Дарданеллу для военных кораблей.

"Параллельно мы работаем над блокировкой железной дороги, судоходства и автотранспортной системы оккупанта по всему миру", – подытожил Кубраков.

Кроме того, власти Канады объявили, что собираются запретить российским судам, в том числе рыболовным, заходить в канадские порты и внутренние воды.

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