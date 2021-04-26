"Есть выговоры разного уровня": для Тищенко придумают еще одно наказание за вечеринку
Политический совет партии "Слуга народа" рассмотрит ситуацию с народным депутатом Николаем Тищенко. Он попал в скандал, устроив вечеринку во время локдауна в Киеве.
Источник:24 канал
Такую информацию сообщил председатель политсилы Александр Корниенко во время заседания согласительного совета. Он сам обратился к политическому совету партии.
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В мае партия должна объявить меры, которые могут применить в отношении Тищенко. Корниенко добавил, что не является членом совета, но "готов предложить определенные решения".
У нас есть выговоры разного уровня, в частности, временное отлучение от участия в принятии решений, то есть на несколько месяцев блокируется право голоса,
– рассказал Корниенко.
Он считает, что такое наказание существенное для участника руководящего органа партии.
Вопрос о наказании Тищенко рассматривали и 22 апреля на заседании фракции, но там к "системному решению не пришли".
Скандальная вечеринка Тищенко: коротко
- О скандальной вечеринке Тищенко, которая состоялась 18 апреля, сообщили журналисты-расследователи программы "Схемы". Они показали эксклюзивные кадры с события.
- Общество возмутилось, ведь нардеп не обращал внимания ни на какие карантинные ограничения. Позже он пытался оправдаться, сказав, что "у него молодая семья". Это еще больше взорвало сеть.
- В "Слуге народа" решили, что за такие действия Тищенко должен уплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.
Главное о вечеринке Тищенко: смотрите видео
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