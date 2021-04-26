Политический совет партии "Слуга народа" рассмотрит ситуацию с народным депутатом Николаем Тищенко. Он попал в скандал, устроив вечеринку во время локдауна в Киеве.

Такую информацию сообщил председатель политсилы Александр Корниенко во время заседания согласительного совета. Он сам обратился к политическому совету партии.

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В мае партия должна объявить меры, которые могут применить в отношении Тищенко. Корниенко добавил, что не является членом совета, но "готов предложить определенные решения".

У нас есть выговоры разного уровня, в частности, временное отлучение от участия в принятии решений, то есть на несколько месяцев блокируется право голоса,

– рассказал Корниенко.

Он считает, что такое наказание существенное для участника руководящего органа партии.

Вопрос о наказании Тищенко рассматривали и 22 апреля на заседании фракции, но там к "системному решению не пришли".

Скандальная вечеринка Тищенко: коротко

О скандальной вечеринке Тищенко, которая состоялась 18 апреля , сообщили журналисты-расследователи программы "Схемы". Они показали эксклюзивные кадры с события.

, сообщили журналисты-расследователи программы "Схемы". Они показали эксклюзивные кадры с события. Общество возмутилось, ведь нардеп не обращал внимания ни на какие карантинные ограничения. Позже он пытался оправдаться, сказав, что "у него молодая семья". Это еще больше взорвало сеть.

В "Слуге народа" решили, что за такие действия Тищенко должен уплатить максимальный штраф, предусмотренный законодательством.

Главное о вечеринке Тищенко: смотрите видео