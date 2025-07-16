Для удара по "Авроре" в Доброполье россияне применили 500-килограммовую авиабомбу

Российские войска ударили по Доброволью в Донецкой области 500-килограммовой авиабомбой днем 16 июля. Значительно повреждена гражданская инфраструктура, есть жертвы и пострадавшие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

Смотрите также Россия обстреляла Краматорск: в городе произошел пожар в многоэтажке

Что известно об ударе по Доброполью?

Филашкин отметил, что российские войска целенаправленно ударили туда, где всегда есть много людей – по торговому центру в центре города.

На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу. По предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точек, 6 многоэтажек и 8 автомобилей,

– говорится в сообщении.

Последствия удара по Доброполью / Фото Вадима Филашкина

Также известно, что в результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 2 человека, еще 14 – получили ранения. Кроме того, под завалами, вероятно, до сих пор находятся люди. Сейчас поиск уцелевших продолжается.

Напомним, что российский удар по Доброполью пришелся по району, где расположен магазин "Аврора". На месте работают спасатели, медики и военные врачи, ведь местная больница не может принять всех пострадавших.