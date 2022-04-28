Для Украины есть прекрасная новость, даже две
Источник:фейсбук Павла Климкина
Сегодня есть отличная новость из Германии. Даже две. Немецкий Бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого оружия абсолютным большинством.
"Специальные" отношения между Германией и Россией, существовавшие с 70-х годов прошлого века, окончательно завершены. Все, до свидания).
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Немцы прозревают
Но еще более крутая новость: 59% немцев готовы к санкциям в отношении Шредера. Немцы не только прозревают, они готовы работать над ошибками.
Это вдохновляет. Но нам нужно вложиться в поддержку эмоции и "тонуса" немецкого общества.
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Нас ждут новые задачи
Впереди много задач: от энергетического эмбарго и отказа от российских энергоносителей до вступления в Евросоюз.А санкции в отношении Шредера покажут российской "пятой" колонне, которую начинают зачищать. Наконец-то!
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