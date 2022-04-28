"Спеціальні" відносини між Німеччиною та Росією, що існували з 70-х років минулого століття, остаточно завершені. Все, до побачення).
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Німці прозрівають
Але ще крутіша новина: 59% німців готові до санкцій щодо Шрьодера. Німці не тільки прозрівають, вони готові працювати над помилками.
Це надихає. Але нам потрібно вкластися у підтримку емоції та "тонусу" німецького суспільства.
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Нас чекають нові завдання
Попереду ще багато завдань: від енергетичного ембарго і відмови від російських енергоносіїв до вступу до Євросоюзу.
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