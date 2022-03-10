Для Украины не существует ускоренной процедуры вступления в ЕС, – премьер Нидерландов
Источник:Council of EU
Президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. В Киеве надеются попасть в ЕС по специальной процедуре. Но премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что такой процедуры просто не существует.
Вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит
Глава нидерландского правительства заявил, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС. Об этом Рютте сказал, прибыв на саммит лидеров ЕС в Версале.
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Он объяснил, что Нидерланды поддерживают Украину, но ускоренной процедуры вступления в ЕС нет.
Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят бок о бок, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует,
– заявил нидерландский премьер.
Рютте добавил, что страны Западной Европы, с которыми он разговаривает, говорят, что не следует пытаться ввести ускоренный процесс присоединения.
"Но вопрос о том, за или против членства Украины, пока не стоит", – резюмировал премьер Нидерландов.
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