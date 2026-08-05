Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире 24 Канала назвал несколько краткосрочных и стратегических решений по укреплению украинской ПВО. В то же время даже значительное количество перехватчиков не сможет полностью закрыть небо, поэтому защита должна предусматривать еще одно важное направление.

Украина может быстро получить перехватчики

В ближайшее время Украина будет зависеть от оперативных поставок уже имеющихся ракет для систем Patriot. По разным оценкам, на складах США и их партнеров в Персидском заливе осталось около 830 перехватчиков, хотя до начала войны против Ирана их было примерно 2 400. Дальнейшие возможности Вашингтона будут зависеть и от развития ситуации на Ближнем Востоке.

Краткосрочное решение – это оперативная передача ракет. Украине сейчас нужно получить как минимум несколько десятков перехватчиков,

– пояснил Мусиенко.

Дополнительные ресурсы могут появиться в связи с сокращением американского военного присутствия в Ираке. Часть баз больше не нужно будет прикрывать, поэтому установленные там комплексы Patriot вместе с ракетами можно передать Украине. Для этого Киеву нужно активизировать дипломатическую работу не только с США, но и с американскими партнерами в регионе.

Если Соединенные Штаты сворачивают свое присутствие в Ираке, эти объекты уже не придется защищать. Украине можно было бы передать и установки "Пэтриот", и ракеты к ним,

– отметил военный аналитик.

Еще одним источником перехватчиков остается Франция, которая продолжает производить ракеты Aster для систем SAMP/T. Их изготавливают в меньших объемах, а самих комплексов в Украине немного, однако обещанные на осень ракеты также способны сбивать баллистические цели.

Собственное производство укрепит ПВО в перспективе

Одним из долгосрочных решений должен стать проект FREYJA, к которому привлечены 12 компаний из 10 стран. Его цель – создать систему противоракетной обороны для Украины и европейских государств, однако четких сроков появления готового комплекса пока нет.

Мы уже слышали много разных заявлений от компаний и разработчиков. Стоит меньше раздражать людей обещаниями и дождаться, когда это действительно произойдет, ведь результат важнее самого процесса,

– подчеркнул Мусиенко.

Параллельно продолжаются переговоры о производстве в Украине ракет PAC-3 для Patriot по американской лицензии. Во время визита украинской делегации в США представители оборонных компаний, по имеющейся информации, положительно оценивали возможность развертывания таких производственных мощностей, хотя это не решит проблему уже этой зимой.

Американские компании заинтересованы в расширении производства. Они получают финансирование и гарантии на годы вперед, а значит, имеют стимул увеличивать штат и производственные линии, в частности в Украине и Европе,

– пояснил военный аналитик.

В долгосрочной перспективе это позволит нарастить количество перехватчиков и уменьшить зависимость от складских запасов партнеров. Однако до запуска новых производственных линий Украина по-прежнему будет нуждаться в срочных поставках готовых ракет.

Самих перехватчиков будет недостаточно

Даже большая партия ракет для систем ПВО не позволит полностью закрыть территорию Украины. По оценке Мусиенко, Россия может ежемесячно производить около 65 баллистических ракет различных типов, не считая возможных поставок из Северной Кореи. При таких темпах 100–200 перехватчиков хватит лишь на несколько недель интенсивной защиты крупнейших городов.

Мы сможем отражать атаки над Киевом, Днепром и, возможно, еще несколькими городами и не давать врагу наносить такие потери. Но даже это не гарантирует стопроцентной защиты,

– пояснил военный аналитик.

Полноценное противодействие баллистической угрозе требует комбинированного подхода. Помимо усиления ПВО, Украине необходимо находить и поражать предприятия, склады, места базирования ракет и пусковые установки, прежде чем Россия успеет их применить.

Нужно наносить удары по производственным объектам, местам хранения и базирования ракет, а также по пусковым установкам. Только тогда это даст комбинированный эффект,

– подчеркнул Мусиенко.

В то же время на темпы поставок могут влиять не только ограниченные запасы, но и политические решения Вашингтона. США вместе с партнерами могли бы передать Украине 100–200 ракет без критического истощения собственных арсеналов, а впоследствии пополнить их благодаря новым контрактам с производителями.

Однако таких решений пока нет, поэтому Киеву приходится одновременно работать над срочными поставками, собственным производством и уничтожением российских средств нападения.

Мусиенко объяснил, как усилить ПВО Украины: смотрите видео