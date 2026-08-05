Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу назвав кілька короткострокових і стратегічних рішень для посилення української ППО. Водночас навіть значна кількість перехоплювачів не зможе повністю закрити небо, тому захист має передбачати ще один важливий напрямок.

Україна може швидко отримати перехоплювачі

Найближчим часом Україна залежатиме від оперативних поставок уже наявних ракет до систем Patriot. За різними оцінками, на складах США та їхніх партнерів у Перській затоці залишилося близько 830 перехоплювачів, хоча до початку війни проти Ірану їх було приблизно 2 400. Подальші можливості Вашингтона залежатимуть і від розвитку ситуації на Близькому Сході.

Короткострокове рішення – це оперативна передача ракет. Україні зараз потрібно отримати щонайменше кілька десятків перехоплювачів,

– пояснив Мусієнко.

Додатковий ресурс може з'явитися через скорочення американської військової присутності в Іраку. Частину баз більше не потрібно буде прикривати, тому встановлені там комплекси Patriot разом із ракетами можна передати Україні. Для цього Києву потрібно активізувати дипломатичну роботу не лише зі США, а й з американськими партнерами у регіоні.

Якщо Сполучені Штати згортають присутність в Іраку, ці об'єкти вже не доведеться захищати. Україні можна було б передати і установки Patriot, і ракети до них,

– зазначив військовий аналітик.

Ще одним джерелом перехоплювачів залишається Франція, яка продовжує виробляти ракети Aster для систем SAMP/T. Їх виготовляють у менших обсягах, а самих комплексів в Україні небагато, проте обіцяні на осінь ракети також здатні збивати балістичні цілі.

Власне виробництво посилить ППО у перспективі

Одним із довгострокових рішень має стати проєкт FREYJA, до якого залучили 12 компаній із 10 країн. Його мета – створити систему протиракетної оборони для України та європейських держав, однак чітких термінів появи готового комплексу поки немає.

Ми вже чули багато різних заяв від компаній і розробників. Варто менше дратувати людей обіцянками й дочекатися, коли це справді станеться, адже результат важливіший за сам процес,

– наголосив Мусієнко.

Паралельно тривають переговори про виробництво в Україні ракет PAC-3 для Patriot за американською ліцензією. Під час візиту української делегації до США представники оборонних компаній, за наявною інформацією, позитивно оцінювали можливість розгорнути такі потужності, хоча це не розв'яже проблему вже цієї зими.

Американські компанії зацікавлені розширювати виробництво. Вони отримують фінансування й гарантії на роки вперед, а отже мають стимул збільшувати штат і виробничі лінії, зокрема в Україні та Європі,

– пояснив військовий аналітик.

У довгостроковій перспективі це дозволить наростити кількість перехоплювачів і зменшити залежність від складських запасів партнерів. Однак до запуску нових виробничих ліній Україна й надалі потребуватиме термінових поставок готових ракет.

Самих перехоплювачів буде недостатньо

Навіть велика партія ракет до систем ППО не дозволить повністю закрити територію України. За оцінкою Мусієнка, Росія може щомісяця виробляти близько 65 балістичних ракет різних типів, не враховуючи можливих поставок із Північної Кореї. За таких темпів 100 – 200 перехоплювачів вистачить лише на кілька тижнів інтенсивного захисту найбільших міст.

Ми зможемо відбивати атаки над Києвом, Дніпром і, можливо, ще кількома містами та не давати ворогу завдавати таких збитків. Але навіть це не гарантуватиме стовідсоткового захисту,

– пояснив військовий аналітик.

Повноцінна протидія балістичній загрозі потребує комбінованого підходу. Окрім посилення ППО, Україні необхідно знаходити й уражати підприємства, склади, місця базування ракет і пускові установки, перш ніж Росія встигне їх застосувати.

Треба бити по виробництвах, місцях зберігання та базування ракет, а також по пускових установках. Лише тоді це дасть комбінований ефект,

– наголосив Мусієнко.

Водночас на темпи постачання можуть впливати не лише обмежені запаси, а й політичні рішення Вашингтона. США разом із партнерами могли б передати Україні 100 – 200 ракет без критичного виснаження власних арсеналів, а згодом поповнити їх завдяки новим контрактам із виробниками.

Однак таких рішень поки немає, тому Києву доводиться одночасно працювати над терміновими поставками, власним виробництвом і знищенням російських засобів нападу.

Мусієнко пояснив, як посилити ППО України: дивіться відео