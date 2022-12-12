Зеленский обратился к участникам саммита G7: в группе пообещали Украине больше ПВО

Президент Владимир Зеленский 12 декабря обратился к участникам саммита G7. Прежде он отметил, что Россия продолжает агрессию, поэтому поддержка Украины также должна быть продолжена.

Зеленский поблагодарил каждого лидера "Большой семерки" за помощь и поддержку Украины. Он подчеркнул, что в 2023 году поддержка должна расти. Нужно сделать 3 шага для мира: новая сила, прочность и дипломатия.

Кстати Зеленский предположил, когда и как закончится война в Украине

Какие шаги озвучил Зеленский

Первый шаг – новая сила.

Украина нуждается в современных танках, артиллерии, орудиях и снарядах. Также ВСУ требуется реактивная артиллерия и более дальнобойных ракет. Президент отметил, что чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия.

Второй – прочность.

Следует сохранить в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Зеленский отметил, что в этой теме особенно важна надежная защита украинской энергетики от российских ракет и иранских дронов. Этими ударами Россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и всего ЕС.

Третий – новая дипломатия.

Зеленский отметил, что Украина всегда была лидером переговорных усилий. Делали все, чтобы остановить российскую агрессию, теперь нужно использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всех людей и территорий.

Выступление Зеленского на встрече G7: видео

G7 обещает больше ПВО

Лидеры G7 договорились продолжать поддержку Украины. В частности, будет создана "многосторонняя донорская координационная платформа вместе с Украиной и нашими международными партнерами".

С ее помощью будут координировать существующие механизмы, чтобы оказать текущую краткосрочную и долгосрочную поддержку.