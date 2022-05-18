Партнеры начали активнее поставлять обещанное нашей стране оружие, чтобы прогнать россиян. Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив допустил, когда можно ожидать масштабного контрнаступления и что для этого нужно.

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Обучение, подготовка и больше оружия

Андрусив также отметил масштабное контрнаступление украинских военных в Харьковской области. Оно чрезвычайно успешно, ведь ВСУ освобождают один населенный пункт за другим. Именно этого мы ожидали от поставок западного оружия.

Однако, чтобы сделать более масштабное контрнаступление, нужно больше времени для обучения и подготовки солдат по пользованию тем западным оружием, которое нам передали,

– констатирует советник главы МВД.

Почему Генштаб решил подождать

По словам Андрусива, руководство ожидало, что необходимое оружие поступит в наше государство быстрее.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины решил принять решение, чтобы с контрнаступлением не торопиться.

Советник главы МВД называет такую позицию абсолютно правильной. Он обращает внимание, что украинские военные уже имели возможности для серьезных контрнаступлений. Но Андрусив признает, что решение о еще лучшей подготовке к такому ответственному и сложному делу является взвешенным.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Наши воины перешли в контрнаступление в направлении, считавшемся едва ли не самым горячим и сложным с точки зрения боевых действий. Речь идет об Изюмском. В некоторых регионах уже наблюдалось вытеснение врага. Отдельные подразделения России при этом обстреливали наши ВСУ. То есть это россияне, которые базируются в Чугуеве, Дергачах, Золочеве и Лозовой.

Также благодаря контрнаступлению удалось отвести непосредственную опасность от Харькова. Ведь россияне стояли близко. Из-за этого город терпел беспощадные вражеские обстрелы. Теперь их стало меньше и Харьков понемногу возвращается к привычной жизни. В городе даже был запущен общественный транспорт.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко твердо заявлял, что контрнаступление наших войск остановить уже невозможно и российские оккупанты это хорошо понимают. Они боятся сил наших воинов и пытаются отступать. Наше наступление важно, потому что так мы можем зайти в тыл их вражеской группировки.

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